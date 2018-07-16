Госдума примет закон о безвизовом въезде по паспорту болельщика в июле

Первый вице-спикер ГД Иван Мельников заявил, что проект, разрешающий иностранцам с паспортами болельщиков посещать Россию до конца года, может быть принят в июле.

По его словам, сегодня совет ГД поручил профильному комитету по госстроительству начать работу над проектом о праве иностранцев с паспортом болельщика посещать РФ до конца года.

- Речь идет о том, что в течение этих двух недель мы соответствующие изменения в законодательство внесем, - приводит "РИА Новости" слова Мельникова. - Это решение правильное, мы очень гостеприимная страна… Речь идет о том, чтобы принять.

Напомним, что об этой возможности после финала ЧМ-2018 по футболу заявил Президент РФ Владимир Путин.