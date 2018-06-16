Госдеп США предупредил американцев об угрозе террористических атак на ЧМ-2018

Государственный департамент США выступил с обращением к согражданам, которые собираются посетить матчи чемпионата мира по футболу-2018, который стартовал в России 14 июня. В ведомстве напомнили, что международные мероприятия такого уровня являются привлекательной целью для террористов.

"Крупномасштабные международные события, такие как чемпионат мира, являются очень привлекательной целью для террористов, - говорится в сообщении Госдепа США. - Несмотря на то, что безопасность на чемпионате мира будет усиленной, террористы могут попытаться атаковать стадионы, фан-зоны, достопримечательности, вокзалы и другие общественные места".

Кроме того, ведомство напомнило американцам, что в России они могут подвергнуться домогательствам и вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и других должностных лиц.

Отметим, что американцы - лидеры по числу купленных на игры ЧМ-2018 билеты среди иностранцев (более 86 тысяч билетов, у занимающих второе место по этому показателю бразильцев более 71 тысячи билетов).

Сборная США не вышла на чемпионат мира-2018, она не участвует в мировом первенстве впервые с 1986 года. На конгрессе ФИФА, который состоялся 13 июня в Москве, американцы вместе с Канадой и Мексикой завоевали право провести чемпионат мира-2026.

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