Горячая линия по вопросам бесплатного проезда для болельщиков на ЧМ-2018 начала работу

Начала работу телефонная линия службы поддержки по вопросам бесплатного проезда для болельщиков во время чемпионата мира 2018 года начала свою работу, сообщает пресс-служба АНО "Транспортная дирекция-2018". Воспользоваться услугой можно круглосуточно и без выходных.

На данный момент пользователи могут получить консультации на русском и английском языках, в 2018 году их число будет увеличено.

Отмечается, что с момента открытия горячей линии специалисты контакт-центра обработали более 100 звонков, большая часть которых была связана с оформлением бесплатного проезда и маршрутами внутри городов-организаторов.

Напомним, для получения права на бесплатный проезд гостям турнира необходимо купить билеты на матчи чемпионата мира и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Наличие обоих документов дает право на бесплатное передвижение между городами-организаторами турнира и внутри них.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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