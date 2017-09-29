"Города ЧМ-2018 станут образцом толерантности"

В Мосгордуме прошел круглый стол, посвященный подготовке к чемпионату мира-2018, сообщает welcome2018.com. На нем обсуждалась борьба с дискриминацией. В заседании приняли участие директор департамента устойчивого развития "Россия-2018" Милана Верхунова, офицер РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин, уполномочнный по провам человека в Москве Татьяна Потяева представители ООН, МИД, департамента спорта и туризма Москвы и международные наблюдатели.

- Каждый из городов, который примет турнир, станет образцом толерантности и уважения к человеку вне зависимости от цвета кожи, – заявил президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заккироли.

Алексей Смертин отметил, что на каждой игре чемпионата России присутствует офицер по выявлению случаев расизма.

- Это очень эффективный инструмент, потому что офицеры находятся в гуще событий и могут своевременно фиксировать возникновение подобных ситуаций, - сказал Смертин.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.