Города ЧМ-2018 посетили более 3 миллионов иностранных болельщиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что города проведения матчей чемпионата мира по футболу в России посетили более 3 миллионов иностранцев, что вдвое больше, чем во время Олимпиады в Сочи. Кроме того, Медведев в целом оценил на "отлично" проведение ЧМ-2018.

- По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более 3 млн иностранных туристов,- цитирует ТАСС Медведева. - Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде (в Сочи 2014 года).

Уверен, что абсолютное большинство этих туристов увезли из России только хорошие впечатления. Я уверен, что все это повлияет на то, каким образом нашу страну будут воспринимать в мире.

Подготовка велась на протяжении нескольких лет и в правительстве этой темой занимались разные коллеги. Это действительно была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично.

Наша страна провела чемпионат весьма достойно, на самом высоком уровне.

Хочу поблагодарить наших футболистов, главного тренера, специалистов, которые работали, за игру, которой в настоящий момент уже гордится вся страна. Для российского футбола это открыло новую эпоху.