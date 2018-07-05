Города чемпионата мира-2018 посетили пять миллионов туристов

Города проведения матчей чемпионата мира по футболу посетили около пять миллионов туристов. Из них почти три миллиона являются иностранцами.

- По предварительным данным, суммарно города чемпионата мира на данный момент приняли более пяти миллионов туристов, - цитирует welcome2018 руководителя "Ростуризма" Олега Сафонова. - Основной поток пришелся на Москву – больше 2,7 миллиона. В Санкт-Петербурге побывали 600 тысяч гостей, в Сочи – более полумиллиона. Прирост по сравнению с данными прошлого года по турпотоку в городах-организаторах Чемпионата в процентах – от 19 процентов в Москве до 1678 процентов в Саранске. В среднем рост по городам чемпионата мира – 74 процента.

Напомним, что ЧМ закончится 15 июля. Оставшиеся матчи пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи.