Гордон Стракан: "Голкипер Словакии и перекладина были хороши"

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан после победы над Словакией (1:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что верил в победу команды. По мнению наставника, его подопечным удалось адаптироваться и создать много моментов.

- Я верил, что мы забьем, - приводит SkySports слова Стракана. - Если бы мы этого не сделали, это было бы огромным разочарованием. Словакия, защищаясь вдесятером, немного встряхнула нас. Но нам удалось адаптироваться, мы создали много моментов. Человек матча для них - это голкипер. Он был великолепен, но и перекладина была хороша".