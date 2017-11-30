Гордон Бэнкс: "Не могу назвать ни одного игрока нынешней сборной России"

Бывший вратарь сборной Англии, чемпион мира-1966 Гордон Бэнкс считает, что сборная России может далеко пройти на домашнем ЧМ-2018. Бэнкс станет ассистентом жеребьевки турнира, которая пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

- Не могу назвать вам ни одного игрока сегодняшей сборной России, - сказал Бэнкс. - Но я играл на домашнем чемпионате мира и знаю, как помогает своя земля. И если ваши футболисты будут играть друг за друга, действовать как команда, то они смогут пройти далеко. И не могу сказать, что хочу заполучить сборную России для Англии из первой корзины. Это не будет иметь принципиального значения. (Игорь РАБИНЕР)