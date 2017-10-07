Горан Пандев: "Сборная Италии в любом случае приедет в Россию"

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев после ничьей с Италией (1:1) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что его партнеры хорошо защищались. По словам форварда, была максимально грамотно использована контратака.

- Мы хорошо защищались и максимально использовали контратаку, - заявил Пандев в эфире телеканала Rai Sport. - Так и нужно играть против больших команд, иначе вы уступаете и не можете вернуться в нужное русло. У нас есть молодые игроки, которые растут и, надеюсь, будут будущим Македонии. Можно сказать, что им незачем было с нами играть, поскольку они знали, что будут вторыми. Но у Италии - отличная сборная, они в любом случае попадут в Россию.