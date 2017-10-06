Горан Пандев: "Македонии нечего терять в матче с Италией"

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев пообещал сделать все возможное, чтобы обыграть сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Встреча состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Италия? Это теперь мой второй дом. Мы надеемся, что нас ждет хорошая игра, – цитирует Sky Italia Пандева. - Однако, мы все знаем, что команда Вентуры является фаворитом, но Македонии нечего терять. У нас много молодых парней. Это новое поколение с небольшим опыто, но мы строим интересную национальную команду, и надеемся получить хорошие результатов в будущем.