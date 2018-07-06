Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон планирует посетить финал ЧМ-2018

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон планирует посетить чемпионата мира-2018, если в нем будет играть сборная Англии.

- Финал чемпионата мира пройдет в следующее воскресенье, и я поставил себе выходной на этот день, потому что хочу быть в России и поддержать команду, - цитирует Sky Sports слова Хэмилтона. - Я уже забронировал билет и готов ехать.



7 июля в Самаре Англия в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против Швеции.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь,

календарь матчей и расписание по городам – здесь