Гонсало Игуаин: "Аргентина выстрадала выход в 1/8 финала"

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин после победы над командой Нигерии (2:1) сказал, что его команда заслужила выход в плей-офф. В 1/8 финала аргентинцам предстоит сыграть с Францией.

– Думаю, мы заслужили выход в 1/8 финала, – отметил Игуаин. – Нам пришлось многое вытерпеть, настрадались мы порядочно. Особенно, когда Нигерия сравняла счет с пенальти. У меня потом был хороший момент, мяч летел довольно сильно, я хотел пробить низом – к сожалению, удар прошел выше. Но гол Рохо подарил невероятное счастье всей Аргентине. Соперник был очень силен, оттого чувствуется особенная гордость за эту победу. Нам помогли болельщики – мы слышали их, чувствовали их, это было невероятно. Они с нами повсюду. Игра рукой Рохо? Не думаю, что там был пенальти. ВАР помог судье принять правильное решение. Теперь нас ждет Франция – опасный соперник, к которому нужно серьезно готовиться. Но если мы сможем настроиться психологически так же, как к сегодняшней игре – у нас есть все шансы выйти в четвертьфинал. (Егор БЫЧКОВ)

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