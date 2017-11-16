Голый мужчина пробежал по столице Перу после выхода сборной на ЧМ-2018. Видео

В Перу продолжаются празднования выхода сборной страны на чемпионат мира-2018. В Твиттере было опубликовано видео, на котором голый мужчина бежит по столице Перу с флагом страны в руках. По информации местных СМИ, болельщик пообещал сделать это, если его команда впервые за 36 лет выйдет в финальную стадию мирового первенства.

Сегодня перуанцы благодаря голу форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана​ выиграли у Новой Зеландии (2:0). Первый стыковой матч завершился нулевой ничьей.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //

Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018 //

Фарфан посвятил гол дисквалифицированному за допинг Герреро //

Президент Перу: "Воины сборной Перу подарили радость всей стране" //

Праздник на улицах Перу по случаю выхода сборной на ЧМ-2018. Видео