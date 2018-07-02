Голы Неймара и Фирмину вывели сборную Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла Мексику (2:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Авторами голов стали Неймар и Роберту Фирмину.

Для Неймара гол стал первым в плей-офф мировых первенств. По этому показателю он обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые ни разу не забивали на этой стадии турниров.

В 1/4 финала сборная Бразилии сыграет с победителем матча Бельгия – Япония, который состоится сегодня, 2 июля, и начнется в 21.00 по московскому времени. Четвертьфинальная встреча состоится 6 июля в Казани на "Казань Арене".

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Бразилия – Мексика – 2:0 (0:0)

Голы: Неймар, 51 (1:0), Роберту Фирмину, 88 (2:0).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Филипе Луис, Виллиан (Маркиньюс, 90+1), Каземиру, Паулинью (Фернандинью, 80), Коутинью (Роберту Фирмину, 86), Неймар, Габриэл Жезус.

Мексика: Очоа, Альварес (Х.дос Сантос, 55), Айяла, Сальседо, Гальярдо, Маркес (Лаюн, 46), Гуардадо, Эррера, Лосано, Эрнандес (Хименес, 60), Вела.

Предупреждения: Альварес, 38. Филипе Луис, 43. Эррера, 55. Каземиру, 59. Сальседо, 77. Гуардадо, 90+2.

Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Тонолини (все - Италия).

ВАР: Иррати (Италия), Гиль (Польша), Астроса (Чили), Орсато (Италия).

2 июля. Самара. "Самара Арена".

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