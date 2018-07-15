Голы Черышева и Дзюбы претендуют на звание лучших на ЧМ-2018

Голы, забитые нападающими сборной России Денисом Черышевым и Артемом Дзюбой, претендуют на звание лучших на чемпионате мира-2018.

В шорт-лист включены 18 забитых мячей, в частности, голы Черышева сборным Саудовской Аравии и Хорватии, а также гол Дзюбы в ворота команды Египта.

Голосование продлится до понедельника, 23 июля. Проголосовать можно здесь.

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