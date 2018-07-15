Голы Черышева и Дзюбы претендуют на звание лучших на ЧМ-2018

Голы, забитые нападающими сборной России Денисом Черышевым и Артемом Дзюбой, претендуют на звание лучших на чемпионате мира-2018.
В шорт-лист включены 18 забитых мячей, в частности, голы Черышева сборным Саудовской Аравии и Хорватии, а также гол Дзюбы в ворота команды Египта.
Голосование продлится до понедельника, 23 июля. Проголосовать можно здесь.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Опрос
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Денис Черышев