Головин занял второе место в рейтинге лучших индивидуальных выступлений на ЧМ-2018 по версии WhoScored

Хавбек сборной России Александр Головин занял второе место в рейтинге лучших индивидуальных выступлений на чемпионате мира-2018 по версии WhoScored. 22-летний россиянин опередил в этом списке английского форварда Харри Кейна и чемпиона мира в составе сборной Франции Кильяна Мбаппе.

Аналитиками портала было отмечено выступление Головина в матче группового этапа турнира против сборной Саудовской Аравии (5:0), когда полузащитник забил гол и отдал две результативных передачи. Россиянин получил оценку 9,80 из 10.

Первое место занял португальский форвард Криштиану Роналду, чья игра в матче группового этапа чемпионата мира против Испании (3:3) получила оценку 9,83.

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