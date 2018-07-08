Головин - в тройке главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo

Британское издание ForFourTwo назвало десятку главных открытий ЧМ-2018. В рейтинг попал полузащитник сборной России Александр Головин, который занял третье место. Также в списке оказался шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, замыкающий десятку.

10 главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo:

1. Ирвинг Лосано (Мексика)

2. Такаси Инуи (Япония)

3. Александр Головин (Россия)

4. Анте Ребич (Хорватия)

5. Хуан Кинтеро (Колумбия)

6. Бенжамен Павар (Франция)

7. Родриго Бентанкур (Уругвай)

8. Мусса Ваге (Сенегал)

9. Чо Хен У (Корея)

10. Виктор Классон (Швеция)

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