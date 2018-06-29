Головин - в символической сборной группового турнира ЧМ-2018 по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored представил собственную версию десятки лучших игроков группового турнира чемпионата мира-2018. В число 11 лучших по статистическим показателям игроков первой части турнира вошел полузащитник сборной России Александр Головин.

22-летний хавбек принял участие в двух матчах из трех на старте мирового первенства. 22-летний хавбек во встрече с Саудовской Аравией (5:0) забил гол, а также сделал две голевые и одну предголевую передачу. В игре с Египтом (3:1) он не отметился результативными действиями.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Чо Хен У (Корея) - Микаэль Лустиг (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Хосе Хименес (Уругвай), Иван Стринич (Хорватия) - Киран Триппьер (Англия), Филиппе Коутинью (Бразилия), Александр Головин (РОССИЯ), Неймар (Бразилия) - Харри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Отметим, что ранее Головин вошел в топ-10 игроков группового турнира ЧМ-2018 по версии Telegraph. Также игру полузащитника оценил портал Bleacher Report, назвавший его одним из пяти лучших атакующих хавбеков на этом турнире.

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