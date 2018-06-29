Головин – в десятке лучших игроков группового этапа ЧМ-2018 по версии Telegraph

Британское издание Telegraph представило собственную версию десятки лучших игроков группового турнира чемпионата мира-2018. В этот рейтинг вошел полузащитник сборной России Александр Головин, принявший участие в двух матчах из трех на старте мирового первенства.

22-летний хавбек во встрече с Саудовской Аравией (5:0) забил гол, а также сделал две голевые и одну предголевую передачу. В игре с Египтом (3:1) он не отметился результативными действиями.

"Головина сравнивают с Иньестой. Теперь он получил шанс доказать, что такое сравнение не напрасно", – отмечается в публикации. Таким образом издание намекает на матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором сборная России сыграет с Испанией.

Десятка лучших игроков по версии Telegraph выглядит следующим образом:

1. Лука Модрич (Хорватия);

2. Харри Кейн (Англия);

3. Эден Азар (Бельгия);

4. Филиппе Коутинью (Бразилия);

5. Криштиану Роналду (Португалия);

6. Андреас Гранквист (Швеция);

7. Диего Годин (Уругвай);

8. Ромелу Лукаку (Бельгия);

9. Александр Головин (Россия);

10. Алиреза Бейранванд (Иран).

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ