Головин – в десятке лучших игроков группового этапа ЧМ-2018 по версии Telegraph

Британское издание Telegraph представило собственную версию десятки лучших игроков группового турнира чемпионата мира-2018. В этот рейтинг вошел полузащитник сборной России Александр Головин, принявший участие в двух матчах из трех на старте мирового первенства.
22-летний хавбек во встрече с Саудовской Аравией (5:0) забил гол, а также сделал две голевые и одну предголевую передачу. В игре с Египтом (3:1) он не отметился результативными действиями.
"Головина сравнивают с Иньестой. Теперь он получил шанс доказать, что такое сравнение не напрасно", – отмечается в публикации. Таким образом издание намекает на матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором сборная России сыграет с Испанией.
Десятка лучших игроков по версии Telegraph выглядит следующим образом:
1. Лука Модрич (Хорватия);
2. Харри Кейн (Англия);
3. Эден Азар (Бельгия);
4. Филиппе Коутинью (Бразилия);
5. Криштиану Роналду (Португалия);
6. Андреас Гранквист (Швеция);
7. Диего Годин (Уругвай);
8. Ромелу Лукаку (Бельгия);
9. Александр Головин (Россия);
10. Алиреза Бейранванд (Иран).
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
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