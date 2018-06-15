Головин ушел из прямого эфира на Первом канале. Видео

Полузащитник сборной России Александр Головин не стал дослушивать вопрос в программе "Пусть говорят".

В матче открытия чемпионата мира национальная команда России разгромила сборную Саудовской Аравии. Прямая трансляция велась на Первом канале, а сразу после игры там же начался прямой эфир программы "Пусть говорят", посвященный стартовой встрече турнира. В ней ведущий Дмитрий Борисов вместе с приглашенными гостями обсуждал итоги яркой победы сборной России. В один момент в эфир прямо из смешанной зоны "Лужников" вывели полузащитника Александра Головина, на счету которого гол и две результативные передачи в этой игре.

Корреспондент из микст-зоны дал Головину наушник, чтобы он слышал вопрос, который задает ему ведущий спортивных новостей Первого канала Александр Садоков. Однако вопроса Головин не услышал. Садоков начал речь так. Дословно:

– Сегодня произошло рождение новой русской звезды, и это Александр Головин (аплодисменты в зале). Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что "Ювентус" за него борется, что "Милан" сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так – как они играют под давлением. И Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство…"

Головин терпеливо стоял и слушал Садокова, но потом вынул наушник, передал его корреспонденту, что-то негромко сказал, улыбнулся и ушел. Борисов в этот момент сказал: "Слишком много хороших слов в его адрес. Александр не выдержал!"

Добавим, что в микст-зоне Головин говорил с журналистами. Он отметил, что разницы между победами 5:0 и 10:0 нет, отказался отращивать усы и подчеркнул, что не думает о возможном переходе в "Ювентус".

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