11:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Головин попал на обложку Corriere dello Sport

Александр ГОЛОВИН. Фото Corriere dello Sport
Александр ГОЛОВИН. Фото Corriere dello Sport

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин попал на обложку итальянской газеты Corriere dello Sport. "СуперГоловин" - так гласит заголовок этого издания.

- "Юве" наслаждается русским талантом, который отметился ударом в стиле Баджо и сделал две голевые передачи в матче с Аравией, - сообщается на заглавной странице газеты. 

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Александр Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в этой игре.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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