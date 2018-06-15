Головин попал на обложку Corriere dello Sport

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин попал на обложку итальянской газеты Corriere dello Sport. "СуперГоловин" - так гласит заголовок этого издания.

- "Юве" наслаждается русским талантом, который отметился ударом в стиле Баджо и сделал две голевые передачи в матче с Аравией, - сообщается на заглавной странице газеты.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Александр Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в этой игре.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу