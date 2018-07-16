19:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Головин подорожал на 7 миллионов по версии Transfermarkt, Смолов подешевел на 2


Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов после завершения чемпионата мира-2018. Полузащитник сборной России Александр Головин стал стоить дороже на 7 миллионов евро - 25 вместо 18. Наибольший рост в процентном отношении показал Денис Черышев. Лучший бомбардир сборной на турнире подорожал с 3 до 8 миллионов евро.

Игорь Акинфеев показал рост с 10 до 12 миллионов. Илья Кутепов подорожал с 3,4 до 5 миллионов. Защитник Мариу Фернандес - с 16 до 20 миллионов. Роман Зобнин - с 8 до 10. Далер Кузяев - с 7 до 8. Юрий Газинский - с 5,2 до 6. Артем Дзюба - с 7 до 10.

Падение стоимости показали Федор Смолов (с 16 до 14 миллионов), Игорь Смольников (с 7,5 до 7) и Федор Кудряшов (с 3,2 до 3). Также из рейтинга исключен завершивший карьеру Сергей Игнашевич, который до старта турнира стоил 24 тысяч евро.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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