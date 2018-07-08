Головин о Смолове: "Подошел, пробил, не получилось"

Полузащитник сборной России Александр Головин после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира от Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) поддержал нападающего Федора Смолова, который не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

- Подошел, пробил, не получилось, - сказал Головин. - Ничего в этом нет страшного. Мы на турнире хорошо выступали, но есть досада сейчас. Очень расстроены, потому что полуфинал был совсем близко. Но пенальти это лотерея. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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