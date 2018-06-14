Головин - о победе в матче открытия ЧМ-2018: "Нет разницы - 5:0 или 10:0"

Полузащитник сборной России Александр Головин после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) подчеркнул, что счет не так важен, как результат. При этом хавбек отметил: приезд на игру и речь Президента России Владимира Путина имели для команды большое значение.

– Мы будем думать о том, как остановить всю сборную Египта, а не только Салаха. Это сильная команда, – заметил Головин о следующей встрече – 19 июня в Санкт-Петербурге. – Нет разницы, 5:0 или 10:0 – мы набрали 3 очка.

Президент России пришел на стадион и сказал хорошую речь. Это очень важно и для нас, и для всей страны. (Дмитрий СИМОНОВ)

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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