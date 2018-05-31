Головин и Смольников прошли допинг-контроль после матча с Австрией

Вчера после товарищеского матча по два игрока от сборных России и Австрии (0:1) приняли участие в процедуре допинг-контроля. У сборной России допинг сдавали Александр Головин и Игорь Смольников.

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Напомним, в первом матче чемпионата мира-2018 Россия 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем подопечные Станислава Черчесова встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Вчера после матча по два игрока от сборных России и Австрии приняли участие в процедуре допинг-контроля. У @TeamRussia допинг сдавали Александр Головин и Игорь Смольников – Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.

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