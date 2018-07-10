Головин еще в марте мечтал о выходе в полуфинал ЧМ-2018

ЦСКА в Твиттере напомнил, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин еще в марте в интервью клубному телевидению озвучил мечту – выйти в полуфинал домашнего чемпионата мира. Национальная команда остановилась в шаге от выполнения этого плана, проиграв Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в 1/4 финала.
"И ведь почти удалось! Голова еще в марте нацеливался на полуфинал!", – говорится к подписи к ролику.
"Ближайшая (футбольная мечта. – Прим. "СЭ") – принести максимальную пользу ЦСКА в оставшихся играх и дойти до полуфинала чемпионата мира", – говорил Головин весной.
Напомним, на ЧМ-2018 Головин принял участие в четырех матчах, забив 1 гол, а также отдав две голевых и одну предголевую передачу.
И ведь почти удалось 😢– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 июля 2018 г.
Голова еще в марте нацеливался на полуфинал #ЧМ2018! 😉https://t.co/Ahafqqc0fr
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