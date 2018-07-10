10:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Головин еще в марте мечтал о выходе в полуфинал ЧМ-2018


ЦСКА в Твиттере напомнил, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин еще в марте в интервью клубному телевидению озвучил мечту – выйти в полуфинал домашнего чемпионата мира. Национальная команда остановилась в шаге от выполнения этого плана, проиграв Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в 1/4 финала.

"И ведь почти удалось! Голова еще в марте нацеливался на полуфинал!", – говорится к подписи к ролику.

"Ближайшая (футбольная мечта. – Прим. "СЭ") – принести максимальную пользу ЦСКА в оставшихся играх и дойти до полуфинала чемпионата мира", – говорил Головин весной.

Напомним, на ЧМ-2018 Головин принял участие в четырех матчах, забив 1 гол, а также отдав две голевых и одну предголевую передачу.

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Спасибо, парни. Вы – лучшие // Чемпионы наших сердец

Россия - Хорватия

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