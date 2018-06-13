Голодец собирается посетить все матчи сборной России на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольга Голодец рассчитывает на то, что сборная России на домашнем чемпионате мира покажет красивую игру. Также она сказала, что собирается побывать на всех играх команды Станислава Черчесова на турнире.

- Да, конечно, - приводит ТАСС ответ Голодец, на вопрос о том, собирается ли она посетить все матчи сборной России. - Мы ждем красивой игры. Конечно, собираюсь на матч открытия, мы все будем болеть за россиян.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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