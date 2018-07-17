Голодец опровергла информацию о лишении футболистов сборной России премии за выступление на ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец опровегла информацию о том, что игроки сборной России не получат премии за выступление на чемпионате мира-2018.

- Информация о возможном направлении премий футболистов на развитие спортивной инфраструктуры не соответствует действительности, - цитирует ТАСС Голодец. - Все премии футболистам предназначаются только игрокам и команде. Финансирование спортивной инфраструктуры производиться из бюджетов всех уровней.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2. 3:4 - пенальти). За это достижение она получит от ФИФА 16 миллионов долларов, из которых 8 миллионов заберет РФС, а остальные должны получить футболисты.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //