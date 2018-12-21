Голодец назвала 2018 год успешным для российского спорта

Вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании коллегии Министерства спорта РФ положительно оценила успех российского спорта в уходящем году, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Андрей Сизякин.

– 2018 год был стал успешным для спорта. Российские спортсмены завоевали 146 золотых наград – это блестящий результат, – отметила Голодец. – Желаю, чтобы и следующий тоже складывался успешно. Этот год и правда стал успешным, не только из-за крупных соревнований, как чемпионат мира по футболу, он и другие турниры изменили отношение к России. ЧМ получился прекрасным событием, и оно действительно изменило отношение иностранцев к России. Надеемся, что ЧМ дал импульс для развития спорта в России и в целом в мире.