Голландия при судействе Карасева не смогла разгромить Швецию с разностью в 7 голов и не вышла на ЧМ-2018

Сборная Голландии победила Швецию в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:0. Оба мяча провел капитан голландцев Арьен Роббен. Голландцы под руководством экс-наставника сборной России Дика Адвоката догнали Швецию по очкам, но уступили по разности мячей и не попали в стыковые матчи. Шведы отправились в "стыки", а победителем группы, вышедшим на чемпионат мира напрямую, стала Франция.

В составе шведов 90 минут отыграл защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, а его одноклубник Виктор Классон был заменен. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, что Голландия на двух последних чемпионатах мира завоевывала медали - серебро ЧМ-2010 и бронзу ЧМ-2014.

Еще в одном поединке Люксембург сыграл вничью с Болгарией - 1:1. За болгар в стартовом составе вышли Петар Занев из "Амкара" и Ивелин Попов из "Спартака". Первый был заменен на 14-й минуте из-за травмы, Попов же отыграл 90 минут.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа A

Голландия - Швеция - 2:0 (2:0)

Голы: Роббен, 15 - с пенальти (1:0). Роббен, 40 (2:0).

Голландия: Силлессен, Тете (Янмат, 71), Рекик, ван Дейк, Аке, Вилхена, Блинд, Вайналдум (Классен, 71), Роббен, Янссен (Дост, 46), Бабел.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон (Свенссон, 68), Юханссон, Ларссон (Ольссон, 81), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 76).

Предупреждения: Блинд, 44. Лустиг, 55.

Судья: КАРАСЕВ (Россия).

Люксембург - Болгария - 1:1 (1:0)

Голы: О.Тилл, 3 (1:0). Чочев, 68 (1:1).

Люксембург: Жубер, Малгет, Филиппс, Скендерович, Жоаким (Синани, 85), Ениш, Янс (М.Мартинс, 81), К.Мартинс, О.Тилл, Тюрпель, Родригеш (Даниел да Мота, 60).

Болгария: Илиев, Занев (Недялков, 14), Бодуров, С.Попов, Божиков, И.Попов, Неделев, Чочев, Славчев (Райнов, 62), Краев (Галабинов, 49), Делев.

Предупреждения: С.Попов, 26. Бодуров, 35. Янс, 58. И.Попов, 62. Райнов, 90+3.

Судья: Вод (Венгрия).

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