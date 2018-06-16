Голкипер сборной Нигерии Узохо - второй в рейтинге самых молодых вратарей в истории чемпионатов мира

Вратарь сборной Нигерии Фрэнсис Узохо вышел в стартовом составе своей команды в матче ЧМ-2018 со сборной Хорватии. Он стал одним из самых молодых голкиперов в истории турнира.
Вратарь вышел на поле в возрасте 19 лет и 231 день. Его опережает только вратарь сборной КНДР Ли Чхан Мен, который выступил на ЧМ-1966 в возрасте 19 лет и 191 день.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/