Голикова пожелала удачи сборной Англии

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли пожелала сборной Англии успехов в матче за 3-е место чемпионата мира-2018. В субботу в Санкт-Петербурге англичане встретятся со сборной Бельгии.

- Я не могу, конечно, обойти такую тему как проходящий чемпионат мира по футболу в Российской Федерации, - приводит ТАСС слова Голиковой. - Завтра сборная Англии играет в Санкт-Петербурге, я хочу пожелать сборной Англии успехов, пусть в борьбе за третье место, но тем не менее.

Она добавила, что и сборная России, и сборная Англии "пострадали" от команды Хорватии. "Поэтому я предлагаю вам и моим коллегам из России не расстраиваться. Наши сборные играли блестяще, вам повезло больше. Я считаю, что чемпионат мира по футболу в России удался, и мы все его будем вспоминать. И, вспоминая, будем плавно переходить и готовиться к чемпионату мира Worldskills в Казани", - сказала Голикова.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)