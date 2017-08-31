Голевые передачи Миланова и Попова помогли Болгарии обыграть Швецию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Болгарии одержала победу над Швецией – 3:2.

Во всех голевых атаках приняли участие футболисты российской премьер-лиги. Один голевой пас на свой счет записал полузащитник ЦСКА Георгий Миланов. Две голевых на счету Ивелина Попова из "Спартака". Отметим, что на 16-й минуте игры Эмиль Форсберг не реализовал пенальти.

В другой встрече сборная Белоруссии уступила Люксембургу – 0:1. Автором единственного гола стал нападающий Даниел Да Мота.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа А

Болгария - Швеция - 3:2 (2:2)

Голы: Манолев, 12 (1:0). Лустиг, 29 (1:1). Костадинов, 33 (2:1). Берг, 44 (2:2). Чочев, 79 (3:2).

Нереализованный пенальти: Форсберг (Швеция), 16 (вратарь)

Болгария: Илиев, Занев, С.Попов, Божиков, Чорбаджийски, И.Попов (Димитров, 83), Манолев (Краев, 75), Миланов (Неделев, 61), Костадинов, Чочев, Славчев.

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Аугустинссон, Линделеф, Экдаль (Ларссон, 70), Дурмаз (Классон, 82), Юханссон (Арментерос, 85), Форсберг, Берг, Тойвонен.

Предупреждения: Божиков, 8. Костадинов, 16. Тойвонен, 87. Чорбаджийски, 88. Чочев, 90.

Судья: Тальявенто (Италия).

31 августа. София. Стадион Vasil Levski National Stadium.

Люксембург - Белоруссия - 1:0 (0:0)

Гол: Даниел да Мота, 60 (1:0).

Люксембург: Жубер, Филиппс, Мартинс (Островски, 78), Скендерович, Жоаким, Ениш, Янс, Холтер (В.Тилл, 67), О.Тилл, Даниел да Мота, Родригеш (Тюрпель, 55).

Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Политевич (Савицкий, 46), Матвейчик, Алисейко, Драгун, Гордейчук (Поляков, 61), Баланович, Маевский (Сарока, 77), Лаптев.

Предупреждения: Филиппс, 23. Родригеш, 36. Баланович, 57. Поляков, 87. Драгун, 88.

Судья: Пизани (Мальта).

31 августа. Люксембург. Стадион Josy Barthel.