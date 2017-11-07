Гол Витселя вошел в топ-10 мячей европейского отборочного турнира ЧМ-2018

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список из 10 лучших голов отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В этот перечень вошел удар "ножницами" бывшего полузащитника "Зенита" бельгийца Акселя Витселя во встрече с Гибралтаром (9:0).

Полностью десятка лучших мячей отборочного турнира ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

Себастьян Руди (Северная Ирландия – Германия – 1:3), Константинос Митроглу (Гибралтар – Греция – 1:4), Маркус Берг (Швеция – Голландия – 1:1), Гафуржан Суюмбаев (Дания – Казахстан – 4:1), Алешандре Мартинес (Андорра – Швейцария – 1:2), Павел Савицкий (Белоруссия – Болгария – 2:1), Оливье Жиру (Швеция – Франция – 2:1), Аксель Витсель (Бельгия – Гибралтар – 9:0), Александр Ринг (Финляндия – Исландия – 1:0), Эмре Джан (Германия – Азербайджан – 5:1).

Напомним, на чемпионате мира 2018 года выступят 14 европейских сборных. На данный момент известны 10 из них (включая Россию, которая автоматически отобралась на турнир в качестве его организатора). На еще 4 путевки на мировое первенство претендуют 8 команд. Стыковые матчи с участием европейских сборных пройдут 9-14 ноября. Жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Москве.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.