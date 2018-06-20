Гол Суареса принес Уругваю победу над Саудовской Аравией и путевку в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Уругвая в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону обыграла команду Саудовской Аравии (1:0).

Единственный мяч на 23-й минуте забил Луис Суарес. Текстовая трансляция матча Уругвай - Саудовская Аравия доступна здесь.

После этого матча стало известно, что сборная Уругвая обеспечила себе путевку в 1/8 финала. Этот результат также означает, что в плей-офф досрочно вышла и сборная России. Сборные Египта и Саудовской Аравии покидают турнир.

В игре последнего тура Россия и Уругвай определят победителя группы А. Россиян устроит ничья.

Чемпионат мира - 2018

Группа A

2-й тур

Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0 (1:0)

Гол: Луис Суарес, 23 - угловой.

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Санчес (Нандес, 82), Бентанкур, Весино (Торрейра, 59), Родригес (Лаксальт, 59), Кавани, Луис Суарес.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Бураик, Аль-Булаихи, О.Хавсави, Аль-Шахрани, Бахбри (Канно, 75), Отаиф, Аль-Джассам (Аль-Мокахви, 44), Аль-Фарадж, Аль-Давсари, Аль-Муваллад (Аль-Сахлави, 78).

Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все Франция).

ВАР: Марчиняк. Гиль, Сокольницки (все Польша), Орсато (Италия).

20 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".

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