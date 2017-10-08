Гол Шейдаева не спас Азербайджан от разгрома в матче с Германией

Сборная Германии одержала разгромную победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Азербайджана - 5:1. В составе азербайджанцев единственный мяч провел экс-форвард "Зенита" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев. Также в поединке приняли участие воспитанники дагестанского футбола Бавади Гусейнов и Мохаммед Мирзабаев и экс-защитник "Рубина" Руслан Абышов.

В других матчах группы Норвегия обыграла Северную Ирландию, а Чехия разгромила Сан-Марино. Игры не имели турнирного значения - Германия уже обеспечила себе участие в финальной стадии турнира, а Северная Ирландия попала в стыковые матчи.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Норвегия - Северная Ирландия - 1:0 (0:0)

Гол: Брант, 71 - в свои ворота.

Норвегия: Нюланн, Региниуссен, Свенссон, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен (Сельнес, 83), Йохансен (Линнес, 87), М.Эльюнусси (Т.Эльюнусси, 71), Берге, Седерлунд, Серлот.

Северная Ирландия: Макговерн, Дж.Эванс, Маколи, Маклафлин, Дэйвис, Брант, Магеннис, Норвуд (Сэвилл, 46), К.Эванс (Фергюсон, 79), Даллас, Вашингтон (К.Лафферти, 69).

Предупреждение: Брант, 87.

Судья: Бойко (Украина).

Чехия - Сан-Марино - 5:0 (3:0)

Голы: Крменчик, 8 (1:0). Крменчик, 23 (2:0). Копиц, 27 (3:0). Новак, 71 (4:0). Кадлец, 83 (5:0).

Чехия: Коубек, Кадержабек, Калас, Новак, Люфтнер, Дочкал, Дарида, Копиц (Сикора, 63), Янкто, Барак (Кадлец, 70), Крменчик (Климент, 63).

Сан-Марино: Симончини, Палацци, Делла Валле, Витайоли (М.Берарди, 82), Бролли, Баттистини, Грандони, Ринальди, Този, Ф.Берарди (Берретти, 76), Бернарди (Бонини, 63).

Предупреждение: Баттистини, 53.

Судья: Тролейс (Фарерские Острова).

Германия - Азербайджан - 5:1 (1:1)

Голы: Горецка, 9 (1:0). Шейдаев, 34 (1:1). Вагнер, 54 (2:1). Рюдигер, 64 (3:1). Горецка, 66 (4:1). Эмре Джан, 81 (5:1).

Германия: Лено, Киммих, Мустафи (Гинтер, 36), Зюле (Рюдигер, 22), Брандт, Эмре Джан, Горецка, Мюллер (Юнес, 69), Сане, Штиндль, Вагнер.

Азербайджан: Агаев, Мирзабеков, Абышов, Б.Гусейнов, Халилзаде, Исмаилов (Гурбанов, 77), Гараев, Амиргулиев, Ришард Алмейда, Дж.Гусейнов (Назаров, 69), Шейдаев (Алескеров, 87).

Предупреждение: Ришард Алмейда, 45+1.

Судья: Трейманис (Латвия).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ТУТ