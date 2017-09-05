Гол Салаха принес Египту победу над Угандой и лидерство в отборе на ЧМ-2018

Сборная Египта победила Уганду в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Единственный мяч провел Мохаммед Салах. Этот результат позволил египтянам возглавить свою отборочную группу.

В другом поединке Буркина-Фасо сыграла вничью с Сенегалом - 2:2 - и вышла на первое место в группе D, опередив Кабо-Верде по разности мячей.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа E

Египет - Уганда - 1:0 (1:0)

Гол: Салах, 6.

Буркина-Фасо - Сенегал - 2:2 (1:1)

Голы: Б. Траоре, 9 (1:0). Сарр, 27 (1:1). Мане, 75 (1:2). Ндиайе, 89 - в свои ворота (2:2).