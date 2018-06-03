Гол Неймара принес Бразилии победу над Хорватией

Сборная Бразилии в товарищеском матче на "Энфилде" обыграла Хорватию (2:0). После перерыва отличились Неймар – 26-летний форвард "ПСЖ" восстановился после травмы и вышел на поле во втором тайме впервые с конца февраля – и Роберту Фирмину из "Ливерпуля".​

Товарищеский матч

Бразилия - Хорватия - 2:0 (0:0)

Голы: Неймар, 69 (1:0). Роберту Фирмину, 90+3 (2:0).

Бразилия: Алиссон, Миранда (Маркиньюс, 65), Тиагу Силва, Марселу (Филипе Луис, 60), Данилу, Фернандинью (Неймар, 46), Виллиан (Тайсон, 82), Филиппе Коутинью (Фред, 82), Паулинью, Каземиру, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 60).

Хорватия: Субашич, Чорлука (Чалета-Цар, 52), Ловрен, Вида, Врсалько (Едвай, 87), Модрич (Ковачич, 58), Ракитич (Брадарич, 83), Бадель (Брозович, 61), Перишич, Крамарич, Ребич (Пьяца, 64).

Предупреждения: Крамарич, 13. Перишич, 38. Фернандинью, 40. Ракитич, 78.

Судья: Оливер (Англия).

3 июня. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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