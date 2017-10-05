Гол Кейна вывел сборную Англии на чемпионат мира-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии обыграла Словению – 1:0. На 4-й добавленной минуте к основному времени встречи форвард Харри Кейн переправил мяч в ворота соперника, замкнув передачу Кайла Уокера.

Отметим, что защитник "Зенита" Миха Мевля вышел на поле в стартовом составе словенцев и отыграл полный матч. Подопечные Гарета Саутгейта остались лидером группы F, набрав 23 очко после 9 игр. Таким образом англичане гарантировали себе выход на чемпионат мира-2018.

В другой встрече Словакия уступила и Шотландии – 0:1. На 89-й минуте игры мяч в собственные ворота переправил защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел. Отметим, что на 23-й минуте бывший хавбек "Зенита" Роберт Мак оставил словаков в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

Мальта и Литва сыграли вничью – 1:1. В составе мальтийцев на 23-й минуте забил Андрей Аджус. Спустя 30 минут литовец Викинтас Сливка сравнял счет.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Англия - Словения - 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 90+4.

Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Стоунс, Бертранд, Окслейд-Чемберлен (Лингард, 64), Дайер, Хендерсон, Стерлинг (Кин, 85), Рэшфорд, Кейн.

Словения: Облак, Струна, Мевля, Цесар, Йокич, Безяк (Репас, 72), Крхин, Ротман (Матавж, 79), Иличич, Вербич, Шпорар (Бирса, 55).

Предупреждения: Крхин, 38. Стоунс, 45. Мевля, 45+1. Ротман, 51. Струна, 87. Бирса, 90+6.

Судья: Цвайер (Германия).

5 октября. Лондон. Стадион Wembley.

Шотландия - Словакия - 1:0 (0:0)

Гол: Шкртел, 89 - в свои ворота.

Шотландия: Гордон, Тирни (Анья, 82), Малгрю, Берра, Робертсон, Д.Флетчер (Макартур, 79), Бэннан, Моррисон, Форрест (Мартин, 61), Гриффитс, Филлипс.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Куцка (Дьембер, 80), Лоботка, Грегуш, Хамшик (Дуда, 79), Мак, Немец (Вайсс, 79).

Предупреждения: Мак, 17. Куцка, 21. Хамшик, 21. Моррисон, 70. Бэннан, 90+4.

Удаление: Мак (Словакия), 23.

Судья: Мажич (Сербия).

5 октября. Глазго. Стадион Hampden Park

Мальта - Литва - 1:1 (1:0)

Голы: Аджус, 23 (1:0). Сливка, 53 (1:1).

Мальта: Хогг, Аджус, Ст.Борг, Камиллери, Фенек (Аттард, 90+2), Дж.Зерафа, Мускат, Гамбин (К.Борг, 86), Шембри (Фаилла, 46), Эффьонг, Пизани.

Литва: Зубас, Микуцкис, Андрюшкевичюс, Вайткунас, Гирдвайнис, Куклис, Вальскис (Папшис, 46), Сливка, Черных, Новиков, Матулевичюс (Спалвис, 80).

Предупреждения: Куклис, 22. Гирдвайнис, 42. Мускат, 74.

Судья: Оганесян (Армения).

5 октября. Та Кали. Стадион Ta' Qali National Stadium.