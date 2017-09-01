Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией при судействе Карасева

Германия в матче отборочного турнира чемпионата мира в гостях обыграла Чехию со счетом 2:1. Победный мяч забил Матс Хуммельс. Также в составе бундестим отличился Тимо Вернер. У хозяев единственный мяч на счету Владимира Дариды.

Германия уверенно лидирует в группе C, опережая занимающую второе место Северную Ирландию на 5 очков. Чехия расположилась на третьей строчке.

Добавим, что встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Чехия - Германия - 1:2 (0:1)

Голы: Вернер, 4 (0:1). Дарида, 78 (1:1). Хуммельс, 88 (1:2).

Чехия: Вацлик, Гебреселассие, Сухи, Новак, Калас, Боржил, Копиц (Крейчи, 53), Дарида, Соучек, Крменчик (Климент, 76), Янкто (Змргал, 89).

Германия: тер Штеген, Хуммельс, Гинтер, Киммих, Мюллер, Кроос, Хектор, Брандт (Рюдигер, 61), Штиндль (Дракслер, 67), Езил, Вернер (Эмре Джан, 79).

Предупреждения: Калас, 35. Мюллер, 43. Хуммельс, 90+1.

Судья: Карасев (Москва).

1 сентября. Прага. Стадион Eden.