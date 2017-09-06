Гол Фалькао спас Колумбию от поражения в матче с Бразилией. Видео

Колумбия на своем поле сыграла вничью с Бразилией - 1:1. Счет в этой встрече открыл полузащитник Виллиан, забивший шикарный гол в конце первого тайма. За хозяев ответил нападающий Радамель Фалькао, который в начале второй половины головой замкнул навес с фланга.

Напомним, бразильцы уже обеспечили себе путевку на чемпионат мира. Колумбия в турнирной таблице на данный момент занимает вторую строчку и продолжает борьбу за выход в финальную часть.

Чемпионат мира-2018

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Отборочный турнир

Колумбия - Бразилия - 1:1 (0:1)

Голы: Виллиан, 45+2 (0:1). Фалькао, 56 (1:1).

Колумбия: Оспина, Сапата, Ариас, Фабра (Тесильо, 85), Д.Санчес, Агилар, К.Санчес, Родригес, Куадрадо (Чара, 46), Кардона (Гутьеррес, 70), Фалькао.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва (Родригу Кайю, 90+4), Филипе Луис, Маркиньюс, Фернандинью, Ренату Аугусту (Филиппе Коутинью, 75), Виллиан, Паулинью, Неймар, Роберту Фирмину (Габриэл Жезус, 62).

Предупреждения: Кардона, 60. Дани Алвес, 63.

Судья: Ваенсуэла (Венесуэла).

5 сентября. Барранкилья. Стадион "Roberto Melendez".