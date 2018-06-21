Гол Единака прервал 572-минутную "сухую" серию Шмайхеля в матчах за сборную

Капитан сборной Австралии Миле Единак, реализовавший пенальти в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании (1:1 – после первого тайма), прервал "сухую" серию вратаря соперников Каспера Шмайхеля. Для 31-летнего голкипера этот пропущенный мяч стал первым в играх за национальную команду в 2018 году. Его серия без пропущенных мячей остановилась на отметке в 572 минуты (без учета компенсированного времени).

Для Единака этот пенальти стал третьим на мировых первенствах. По количеству реализованных одиннадцатиметровых 33-летнего австралийца обходят всего три человека – Габриэль Батистута, Роб Ренсенбринк и Эйсебио (по 4 гола).

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