Годин стал рекордсменом сборной Уругвая по количеству матчей ЧМ в качестве капитана

Защитник сборной Уругвая Диего Годин побил рекорд по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира в качестве капитана. Четвертьфинал ЧМ-2018 против Франции (0:2) стал для него восьмым.

Ранее по семь матчей в статусе капитана за уругвайцев провели Обдулио Варела, Орасио Троче и Диего Лугано. Больше Година (121) матчей за Уругвай провел только Макси Перейра (125).

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