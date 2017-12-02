04:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Goal: Головин и Азмун - потенциальные открытия чемпионата мира-2018


Журналисты издания Goal включили полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в список потенциальных открытий чемпионата мира-2018. Также в нем присутствует нападающий "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун. Всего в списке 18 футболистов:

Луан (Бразилия), Анри Оникуру (Нигерия), Родриго Бентакур (Уругвай), Юлиан Брандт (Германия), Джовани Ло Сельсо (Аргентина), Леандер Дендонкер (Бельгия), Аркадиуш Милик (Польша), Эдвин Кардона (Колумбия), Ирвинг Лосано (Мексика), Микаэль Мурильо (Панама), Пионе Систо (Дания), Людвиг Аугустинсон (Швеция), Кахраба (Египет), Исмаила Сарр (Сенегал), Софьян Амрабат (Марокко), Хван Хи Чан (Южная Корея).

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