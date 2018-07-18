Гневное письмо Далича оказалось фейком?

Открытое письмо главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, опубликованное в Фейсбуке национальной команды оказалось фейком. Это признал журналист Игорь Премужич. Он отметил, что попытался представить речь специалиста в "параллельной вселенной", чтобы привлечь внимание к проблемам в стране.

– Я написал текст из параллельной вселенной, в которой Далич вместе с игроками и персоналом окружен политической элитой страны, - цитирует dnevno.hr Премужича. - В этом письме он делает то, что должен истинный патриот. Наконец, я подписал текст в качестве автора и указал, что он не был написал тренером. Эксперимент дал интересный результат. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст.

Напомним, что в тексте Премужича встречались следующие слова:

"Поэтому я прошу всех политиков и всех представителей власти, которые забрали мой народ в ад, безнадежность и нищету, отойти от футбольной сборной. Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и не хотим жать вам руку. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. Это только вы, богатые, создаете невозможные условия для жизни в Хорватии. У нас есть дети, которые никогда не видели моря, хотя на нашей территории более 1000 километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают в своих постелях, потому что безработные родители не могут дать им поесть. Люди, которые сделали это с нашей страной, не приветствуются в наших рядах. Мы просим уважать наше решение и не носить форму нашей сборной, чтобы использовать это для своего продвижения. Используя наши достижения, вы используете ценность нашей работы. Ваши действия видны каждый день, когда народ Хорватии ищет хлеб – это ваша работа. Мы, спортсмены, не хотим, чтобы народ Хорватии связывал нас с вами".

"Вам не рады в нашей раздевалке". Мощное выступление Далича против хорватских политиков