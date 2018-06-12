Глушакова после непопадания на ЧМ-2018 поддержали Мацуев и Романцев

Героем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков, который неожиданно для многих оказался вне заявки сборной России на ЧМ-2018. Он рассказал о том, как справился с негативными комментариями в СМИ.

– Вы до последнего надеялись?

– Именно так. В принципе, привлекался еще и при Хиддинке, и при Адвокате, и при Капелло. Есть, что вспомнить. А сейчас надо все перебороть. Главное, что услышал от Черчесова, в чем причина и проблема, а не узнал это из прессы. Я и так в СМИ много чего прочитал в концовке сезона… Спасибо друзьям, которые оказывали поддержку. Были и неожиданные звонки.

– От кого?

– Например, от Дениса Мацуева. Приятно, что Олег Иванович Романцев поддержал, сказав, что дело не только в Глушакове. Это всколыхнуло – надеялся, что ударно проведу концовку сезона. А все эти боты, которые пишут комментарии к статьям, меня поливали.

– Вы все это читали?

– Нет. Просто мне пересказывали, что говорят в интернете. Ну иногда и сам заглядывал. Где-то кого-то блокировал.

– Почему?

– Дети же тоже читают, а там порой мат сплошной.

Интервью Дениса Глушакова//

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