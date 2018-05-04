Глушаков вошел в "Команду чемпионов", которая научит болельщиков здоровому образу жизни

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков примет участие в социальной кампании "Команда чемпионов", сообщает Welcome 2018. Задачей команды послов чемпионата мира-2018 станет обучение болельщиков здоровому образу жизни.

В частности, Глушаков поставил болельщикам задание: показать необычный финт и придумать ему необычное название.

Помимо Глушакова, в "Команду чемпионов" вошли экс-капитан сборной России Алексей Смертин, актер Сергей Светлаков, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, телеведущая Яна Чурикова, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, певица Нюша (Анна Шурочкина) и рэпер Баста (Василий Вакуленко).

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