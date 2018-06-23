"Глушаков" попал на чемпионат мира и затерялся среди бельгийцев

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в своем Твиттере фото болельщика в футболке сборной России с его фамилией. Болельщик проходил мимо экстравагантных фанатов сборной Бельгии и, по мнению футболиста, затерялся в их толпе.
Сам Глушаков не вошел в состав сборной России на ЧМ-2018.
Затерялся 🤷♂️ pic.twitter.com/xas5hjHq8c– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 23 июня 2018 г.
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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