19:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Глушаков" попал на чемпионат мира и затерялся среди бельгийцев


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в своем Твиттере фото болельщика в футболке сборной России с его фамилией. Болельщик проходил мимо экстравагантных фанатов сборной Бельгии и, по мнению футболиста, затерялся в их толпе.

Сам Глушаков не вошел в состав сборной России на ЧМ-2018.

Сборная России на чемпионате мира по футболу // 
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