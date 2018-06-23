"Глушаков" попал на чемпионат мира и затерялся среди бельгийцев

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в своем Твиттере фото болельщика в футболке сборной России с его фамилией. Болельщик проходил мимо экстравагантных фанатов сборной Бельгии и, по мнению футболиста, затерялся в их толпе.

Сам Глушаков не вошел в состав сборной России на ЧМ-2018.

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