Глушаков поддержал Месси: "Будем вместе тренировать пенальти"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поддержал нападающего Аргентины Лионеля Месси, который сегодня в матче чемпионата мира с Исландией (1:1) не смог реализовать пенальти. Ударь аргентинца на 63-й минуте отразил вратарь исландцев.

- Надеюсь, ты сыграешь на следующем чемпионате мира, - написал на испанском в своем Твиттере Глушаков. - В финале будем вместе тренировать пенальти.

Напомним, Глушаков не реализовал одиннадцатиметровый в матче полуфинала Кубка России против "Тосно", а следующим ударом игрок команды из ленинградской области вывел свой клуб в финал турнира. За эту неудачу впоследствии его критиковали весь остаток сезона.