Глушаков поддержал Месси: "Будем вместе тренировать пенальти"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поддержал нападающего Аргентины Лионеля Месси, который сегодня в матче чемпионата мира с Исландией (1:1) не смог реализовать пенальти. Ударь аргентинца на 63-й минуте отразил вратарь исландцев.
- Надеюсь, ты сыграешь на следующем чемпионате мира, - написал на испанском в своем Твиттере Глушаков. - В финале будем вместе тренировать пенальти.
Напомним, Глушаков не реализовал одиннадцатиметровый в матче полуфинала Кубка России против "Тосно", а следующим ударом игрок команды из ленинградской области вывел свой клуб в финал турнира. За эту неудачу впоследствии его критиковали весь остаток сезона.
Ojalá que te lleven al próximo Mundial! Al final vamos a Entrenamos el penalti😁 pic.twitter.com/m5jKuPBCcp– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 16 июня 2018 г.
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