Глушаков объяснил, почему не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018

Героем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков, который неожиданно для многих оказался вне заявки сборной России на ЧМ-2018.

– Возникало предчувствие, что вас не вызовут?

– Нет. Даже после неудачи с "Тосно" когда не забил пенальти в серии 11-метровых, больше думал о том, что не взяли Кубок России, а не о сборной. Но так сложилось…

– На ваш взгляд, именно та встреча сыграла роковую роль?

– Да тут все в совокупности. И она, и мой последний пока матч за сборную против Бразилии, и травма…

Интервью Дениса Глушакова//

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